CIRIE’. I Borghi hanno iniziato già a scaldare i motori, ma ancora non è certo se il Palio 2021 verrà recuperato a giugno 2022.

“L’incontro definitivo – spiega il presidente dell’associazione La Spada nella Rocca, Giorgio Fornero – si terrà il prossimo 17 marzo. In quella sede decideremo definitivamente. O sì o no. Senza tentennamenti . E’ giusto che i Borghi abbiano il tempo di preparasi per un’edizione dignitosa”.

Per Fornero rinviare nel 2021 potrebbe essere stato un errore: “Non è detto che la situazione legata alla Pandemia migliorerà rispetto allo scorso anno. [...]