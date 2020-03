CIRIÈ. Padre e figlio pestati al distributore per una manciata di euro

Erano fermi al distributore di benzina “Epinot” di corso Generale Dalla Chiesa, lungo la strada provinciale 2 che costeggia Cirié. Padre e figlio – il primo di 71 anni, il secondo di soli 16 anni – domenica sera, 1 marzo, attorno alle 21.30, erano intenti a fare rifornimento di carburante alla loro vettura, una Lancia Ypsilon, quando sono stati avvicinati da un ragazzo, appena sceso da una Fiat Panda: “Per caso avete tre euro?”, ha chiesto ai due. Neanche il tempo di rispondere che il giovane, sulla ventina d’anni, ha aggredito in maniera selvaggia con spintoni, calci e pugni. Poi, stessa sorte è toccata al figlio. Dopo la vile aggressione, il malvivente si è fatto consegnare una ventina d’euro presenti nel portafoglio del padre, prima di fuggire a bordo della stessa Panda, dove a bordo c’erano almeno altre due persone, come spiegato ai carabinieri dalle vittime. Sul posto sono subito intervenuti i militari della tenenza di Cirié, che ora stanno indagando sull’accaduto. Gli uomini del tenente Andrea Zendron hanno già preso possesso delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti nell’area di servizio, così come di quelle all’ingresso e all’uscita della cittadina, per capire dove si siano diretti i malviventi. Padre e figlio sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Ciriè per le cure mediche del caso: il 71enne è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni, il 16enne con una prognosi di cinque. Per gli inquirenti, la banda potrebbe essere la stessa che sabato pomeriggio ha rapinato il supermercato “In’s” di Mathi Canavese e, in precedenza, il Crai di frazione Spinerano a San Carlo.

