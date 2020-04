CIRIÈ. Ospedale, Devietti ha incontrato i vertici dell’AslTo4

OSPEDALE CIRIÈ. Sabato 25 aprile si è svolta una riunione in videoconferenza, convocata dall’Unità di Crisi regionale, con i sindaci dei comuni afferenti al Presidio Ospedaliero di Ciriè, la Direttrice Sanitaria dell’AslTo4 Sara Marchisio e con le rappresentanze sindacali, per ulteriori approfondimenti e chiarimenti in merito a un servizio televisivo del Tg2 che adombrava dubbi sulle procedure di gestione degli spazi del Pronto Soccorso di Ciriè durante l’emergenza Coronavirus.

In seguito al servizio che poteva ingenerare preoccupazioni nei cittadini, oltre che screditare il lavoro svolto dal DEA di Ciriè in questi mesi drammatici, l’Amministrazione comunale aveva chiesto delucidazioni alla Direzione Generale dell’AslTo4 che aveva prontamente emanato un comunicato stampa di chiarimento delle procedure, già illustrate in parte nel servizio televisivo dal Dott. Franzese, Direttore della Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza dell’ASL To4, presente anch’egli alla riunione, e confermate anche dal personale stesso che continua ad operare con grande professionalità nel nostro presidio.

«Nel corso dell’incontro di sabato è emersa una ulteriore rassicurazione – comunica il sindaco, Loredana Devietti -. Come nella maggior parte degli ospedali del nostro Paese che si sono trovati ad affrontare improvvisamente un’epidemia senza precedenti con conformazioni strutturali spesso simili, fin da subito sono state definite e attuate misure procedurali e comportamentali idonee a compensare anche la logistica strutturale non ottimale, così da mantenere adeguati standard di protezione, come condiviso anche da parte dei rappresentanti sindacali presenti».

Marchisio e Franzese hanno chiarito le modalità in cui si sta operando per la sicurezza di operatori e pazienti e hanno precisato che, in un’ottica di ottimizzazione, è comunque in corso, sulla scorta delle esperienze raccolte nella gestione di questa improvvisa calamità, una valutazione su eventuali modifiche strutturali, da attuare ovviamente in prospettiva – come è comprensibile – nel momento in cui l’ospedale sarà meno congestionato.

«Con l’occasione, la Città di Ciriè ha espresso apprezzamento per i chiarimenti aggiuntivi che rassicurano ulteriormente gli amministratori del territorio e ha rinnovato il ringraziamento per il lavoro svolto quotidianamente da tutto il sistema ospedaliero per la tutela della salute di tutti i cittadini – prosegue Devietti -. Al tempo stesso, quando il decongestionamento del Pronto Soccorso lo consentirà e nel caso in cui ci fosse la possibilità di intervenire per operare miglioramenti strutturali, l’Amministrazione comunale di Cirié si è resa disponibile, come sempre, a operare in stretta sinergia con ASL To4 per agevolare il più possibile eventuali interventi tecnici e strutturali».

“Dispiace che per realizzare scoop giornalistici – conclude Devietti – talvolta non si approfondiscano appieno le procedure e le modalità, rischiando anche di screditare l’operato di tanti professionisti che da mesi stanno svolgendo un lavoro eccezionale per tutelare la nostra salute, in circostanze rese difficilissime a causa di un’emergenza planetaria a cui nessuno poteva essere del tutto preparato. Noi continuiamo a sostenere con forza l’operato dei nostri ospedali e a ringraziare tutti coloro che a diverso titolo, dall’organizzazione alla operatività sanitaria, stanno lavorando in una situazione emergenziale. Ci sarà tempo per valutare criticità e opportunità o per verificare eventuali errori o mancanze, ma non è certo questo. Questo è il momento per lavorare insieme al fine di uscire al più presto e al meglio da questa emergenza».

