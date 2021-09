CIRIÈ. Sabato 18 settembre alle 21 nel Duomo di San Giovanni Battista a Ciriè è in programma il diciannovesimo concerto di Organalia 2021, intitolato “Arie Sacre”.

Al pubblico appassionato di musica organistica è offerta l’occasione di ascoltare la “voce” dell’organo, a trasmissione pneumatica, costruito da Carlo Vegezzi Bossi nel 1897, recentemente restaurato da Orgelbau Thomas Wälti con la collaborazione dell’organaro biellese Alessandro Rigola, che ne cura attualmente la manutenzione. Protagonisti del concerto due musicisti canavesani, l’organista Sandro Frola e la mezzosoprano Elisa Barbero, chiamati ad eseguire celebri arie sacre da concerto intercalate da brani d’organo di ispirazione ceciliana.

La serata si apre con il Largo “O mio Signor” di Georg Friederich Händel dall’opera “Xerxes”. A seguire due pagine mozartiane tratte dalla Messa in Do minore K 427: “Agnus Dei” e “Laudamus Te”. Il concerto prosegue con il brano “Fac ut portem” dallo Stabat Mater rossiniano e con l’Agnus Dei dalla “Petite Messe Solemnelle”. Non mancano i “cavalli di battaglia” di ogni cantante che si rispetti: l’Ave Maria di Charles Gounod, il “Panis Angelicus” dalla “Messe a trois voix” opera 12 di César Franck e l’Agnus Dei dall’Intermezzo dell’opera “L’Arlésienne” di Georges Bizet. La parte vocale si conclude con il “Cor Jesu” opera 3 di Pietro Magri, seguito dal verdiano “Liber scriptus” tratto dalla Messa da Requiem e da una pagina del canavesano Angelo Burbatti, “Salve Regina” opera 187. La parte organistica è dedicata invece a Pietro Magri, sacerdote di origine emiliana che concluse la propria attività di organista e compositore al Santuario di Oropa, dove morì nel 1937. Sandro Frola esegue i Sei Fioretti Mariani e il “Flectamus genua” opera 498. È inoltre in programma una pagina di un altro illustre compositore canavesano, Angelo Burbatti, organista della Cattedrale di Ivrea per un quarantennio, del quale Sandro Frola propone un Offertorio opera 328/a.

“STILI A CONFRONTO” AD IVREA CON L’ORGANISTA UCRAINA TANIA DOVGAL

Domenica 19 settembre ad Ivrea il concerto “Stili a confronto” è invece in programma alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, in corso Massimo D’Azeglio 71. Alla consolle dell’organo costruito da Giuseppe Mola nel 1901, l’organista ucraina Tania Dovgal. Il secondo dei tre concerti programmati ad Ivrea rientra nel progetto“A riveder le stelle”, sostenuto dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Guelpa. La serata di domenica 19 è organizzata in collaborazione con la Fondation K del Principato di Monaco ed è parzialmente dedicata alle composizioni del monegasco Marc Giacone, presente al concerto, organista presso la chiesa dei Carmelitani a Montecarlo. I brani di Giacone in programma sono la Microsinfonia numero 1 “Sur les écarts dansants”, la Microsinfonia numero 2 “Sur les pulsations ondulantes”, le Variazioni sull’inno “Veni Creator”, e la Microsinfonia numero 5 “Sur un thème de Borodine”. Tania Dovgal eseguirà anche brani di Maurice Ravel (estratti dalla Suite dall’opera “Tombeau de Couperin”),Jehan Alain (“Deux Danses à Agni Yavishta”), Joseph Jongen (Due pezzi per organo opera 108), Johannes Brahms (Cinque Corali dall’opera 122: “Mein Jesu, der du mich”, “Herzlich tut mich erfreuen”, “O Gott, du frommer Gott”, “Herzlich tut mich verlangen”, “O Welt, ich muss dich lassen”) e Félix Mendelssohn (Sonata numero 4 in Si bemolle maggiore dall’opera 65).

L’accesso del pubblico è possibile trenta minuti prima dell’inizio del concerto, con ingresso a libera offerta e con l’esibizione del Green Pass.

Il circuito Organalia 2021 può contare su di un contributo della Fondazione CRT (maggior sostenitore) e sui patrocini della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e del Pontificio Consiglio per la Cultura.

Per saperne di più si può consultare il portale Internet www.organalia.org o scrivere a info@organalia.org