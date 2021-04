CIRIÈ. Non si fuma più all’aperto, Devietti firma l’ordinanza

Da quest’oggi non si può più fumare all’aperto, né nel concentrico né nelle frazioni di Ciriè. Il sindaco Loredana Devietti ha firmato questa mattina l’ordinanza che recepisce la direttiva europea per la “Tutela della salute dei non fumatori”, adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo al fine di salvaguardare minori, donne incinta e persone fragili dai danni provocati dal fumo.

L’ordinanza, entrata in vigore con effetto immediato, dispone il divieto di fumo (anche con dispositivi elettronici) su tutto il territorio comunale, prevedendo sanzioni per i trasgressori che vanno da un minimo di 95 euro ad un massimo di 385 euro. Sanzioni ancora più pesanti sono previste per le “aree di rischio A” individuate nell’ordinanza secondo alcuni parametri di sicurezza. Si tratta di via Vittorio, del Viale Martiri, via San Ciriaco, piazza Castello, piazza San Giovanni. Vi rientrano anche i parchi giochi, le chiese, l’ospedale e le scuole di ogni ordine e grado, con una fascia di rispetto di 200 metri.

Per le “aree di rischio A”, come detto, le sanzioni sono particolarmente pesanti e vanno da un minimo di 145 euro ad un massimo di 789 euro. Le stesse sanzioni sono previste anche per chi viene beccato a fumare nel raggio di 5 metri da minori, donne incinta, anziani.

“Ho voluto adottare questa ordinanza per contrastare con misure concrete e tangibili i rischi del fumo – dichiara Devietti –, un fenomeno pericoloso per la salute di tutti, con problemi e costi a carico sia delle famiglie che della comunità nel suo complesso. Siamo tra i primi Comuni in Italia ad aver recepito la direttiva europea e ritengo che i Comuni, gli enti più vicini al cittadino in senso assoluto, debbano fare quanto possibile per prevenire la dipendenza dal fumo e i gravi rischi per la salute che derivano dal fumo. Vietare di fumare all’aperto non risolve il problema alla radice, ma favorisce il controllo sul fenomeno e ne limita lo sviluppo. Continueremo a lavorare su questo tema, consolidando quanto già fatto in questa direzione con altre iniziative concrete ed efficaci».

