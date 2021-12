CIRIÈ. Gli animi non si distendono. La maggioranza non cede. La minoranza nemmeno. E la guerra continua. Il muro contro muro sulla presidenza delle commissioni consiliari non smette di infiammare la politica ciriacese, dove la polemica e i battibecchi sono ormai all’ordine del giorno.

Come ormai risaputo, i motivi dello scontro riguardano il “colore politico” dei presidenti delle quattro commissioni. La maggioranza ne pretende tre su quattro (una già ottenuta, da Santina Salamone), mentre la minoranza ne pretende almeno due, la metà.