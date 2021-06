Alle 21.00 la Piazza della Chiesa di Devesi ospiterà quindi il concerto gratuito dal titolo “Insieme per la ripresa“, diretto dal Maestro A. Barone: sarà una splendida occasione per ascoltare buona musica, tradizionale e non, e ritornare a vivere insieme la nostra città.

Gli altri concerti del Cirié Music Festival saranno sabato 10 luglio, in Località Ricardesco, con il concerto “Le quattro stagioni”, sabato 17 luglio nel cortile di Palazzo D’Oria dove si esibirà la Filarmonica Rivarolese e domenica 1° agosto in Piazza San Giovanni con i Music Piemonteis. Dopo la pausa d’agosto, si riprenderà l’11 settembre in Piazza Caduti sul Lavoro (Piazza Rossetti) con il concerto de I Filarmonici di San Carlo e il 25 settembre in Piazza San Giovanni si concluderà con la Società Filarmonica di Bussoleno.

Sei belle occasioni per ascoltare bella musica dal vivo e divertirsi insieme. In allegato il programma completo.