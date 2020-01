CIRIÈ. Montaruli, Marrone e D’Agostino visitano la cartiera dopo il rave party (VIDEO)

Quest’oggi la deputata Augusta Montaruli, il consigliere regionale Maurizio Marrone e il consigliere comunale di Ciriè Davide D’Agostino si sono dati appuntamento fuori dalla cartiera De Medici dove nei giorni scorsi sono arrivati migliaia di giovani per un rave party. Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione al ministro dell’interno Luciana Lamorgese e alla Regione Piemonte. D’Agostino chiederà la convocazione di una commissione consiliare per discutere sulle possibili soluzioni per evitare che la situazione si ripeta.

