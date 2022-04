CIRIE’. Non aveva neppure 50 anni Emma Archimede, la musicista ciriacese strappata alla vita dalla Sla, malattia contro la quale ha lottato per tre anni con tutte le sue energie.

Emma era una chitarrista di talento e faceva parte delle Mothell, una band rock tutta al femminile. Era, inoltre, molto conosciuta per i suoi amplificatori costruiti artigianalmente a mano nel proprio laboratorio e diventati un must per tutti i musicisti del territorio.

Moltissime le testimonianze di affetto sui social: “Aveva un sorriso e un pensiero positivo nonostante tutto! Grazie per aver dedicato la vita alla chitarra, alla musica, a costruire gli amplificatori più belli del mondo! Se ne va una colonna di una Torino artigiana e sognatrice”.

E ancora: “Emma Archimede, musicista, costruttrice di amplificatori e cabinet, ne ho 2 dei tuoi. La malattia ti ha portato via in fretta, sono senza parole”.

Messaggi pieni d’affetto, tra cui il più toccante è stato: “Oggi, in cielo, la musica si sentirà meglio…”.

