CIRIÈ. Milione per l’Ipca, ma chi li mette i soldi?

C’è ancora da attendere, dopo oltre due anni dagli annunci in pompa magna, per il milione di euro che permetterà di ripartire con la bonifica dell’ex Ipca di Ciriè. L’ha comunicato l’assessore all’Ambiente Alessandro Pugliesi in consiglio comunale: «Le risorse, stanziate da tempo, sono oggetto di un [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti