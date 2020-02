CIRIÈ. Mercato, ancora polemiche: “Il Comune ci prende in giro”

Non si placano le polemiche degli spuntisti del mercato di Ciriè contro l’Amministrazione comunale in merito alle nuove tariffe per la tassa di occupazione del suolo pubblico. Gli spuntisti – ovvero gli ambulanti che si presentano la mattina per occupare con sorteggio i posti lasciati liberi dai mercatari [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti