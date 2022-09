CIRIE’. C’è solo un medico assunto nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Ciriè. Ed è il primario Fabrizio Mecca. Tutti gli altri sono soci di una cooperativa romana che ha preso l’appalto. Medici che per raggiungere l’ospedale cittadino fanno i pendolari, prendo l’areo, dormono in un B&B per prendere servizio e poi ritornare alla Capitale.

E’ questo il modo trovato per far fronte alla carenza di medici urgentisti che non risparmia neppure questo ospedale.

Una situazione che ora crea sdegno.

A chiedere a Regione e Governo di intervenire urgentemente è il segretario cittadino del Pd, Federico Ferrara, consigliere comunale tra i banchi dell’opposizione.

Lo ha fatto con un comunicato congiunto con la vice segretaria regionale Dem e consigliera regionale, Monica Canalis.

“La gravità delle condizioni del reparto di emergenza e urgenza dell’ospedale di Ciriè e di altri ospedali piemontesi impone alla Regione e al Governo di assumere alcune misure urgenti:

non solo inserire gli specializzandi, ma anche migliorare la programmazione universitaria, predisporre percorsi di post acuzie per liberare posti letto ed evitare intasamento dei pronto soccorso e ricoveri inappropriati, riconoscere il carattere di lavoro usurante per la professione del medico di emergenza e prevedere incentivi per questi specifici contratti, in particolare negli ospedali periferici o a maggior flusso. Su tutto, l’importanza di difendere la natura pubblica e universalistica della nostra sanità, oggi così minacciata dai tentativi di privatizzazione operati dalla destra! Il ministro Speranza in questi anni ha aumentato le borse di specializzazione e inserito gli specializzandi nei reparti. Ora si proceda con le altre misure”.

