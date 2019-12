CIRIÈ. “Ma sul commercio volete fare qualcosa o sono solo sparate?”

Il là l’ha dato la consigliera del gruppo Pd Marta Vittone, sedutasi tra i banchi del parlamentino ciriacese solo pochi giorni fa ma non per questo vittima della timidezza. Anzi. «Le manifestazioni sono poche, la riqualificazione del centro non basta, le critiche dei commercianti le abbiamo viste [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti