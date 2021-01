CIRIÈ. Ma che casino nel Pd: vogliono la testa di Capasso

Che gran casino, come da tradizione, nel Partito Democratico di Ciriè. Sono volati gli stracci durante l’ultima riunione del direttivo del partito, andata in scena la scorsa settimana sulla piattaforma Zoom, tutti in video-chiamata nel rispetto delle normative anti Covid. Una decina i tesserati dem [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti