CIRIE’. Lutto in città per la scomparsa di Stefania Biamonte, venuta a mancare ieri, domenica 1 maggio. Aveva 49 anni appena.

Infermiera presso l’ospedale cittadino, è stata strappata alla vita da un tumore raro contro il quale ha lottato per cinque anni.

Per circa 15 anni, Stefania aveva lavorato nel Pronto Soccorso, poi negli ambulatori del nosocomio.

Madre di cinque figli maschi tra i 10 e i 20 anni, Stefania era sposata con Lorenzo Valdisserri, medico di Medicina Interna presso l’ospedale di Ciriè.

I colleghi la ricordano così

“E’ mancata all’affetto dei suoi cari una madre, [...]