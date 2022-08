CIRIE’. Lutto in città, in questo caldo agosto, per la scomparsa di Andrea Somma.

Anima dell’associazionismo locale, era nato a Gragnano (Napoli) ed era arrivato in città nel 1960 entrando a lavorare in Fiat. Si è spento lo scorso 6 agosto ad 83 anni e lascia sei figli: Rita, Antonello, Barbara, Maria Teresa, Cinzia e Giovanni.

Tifosissimo del Napoli è stato dirigente della società calcistica “Leonida Esperanza” di cui, negli Anni ’70 è stato tra i fondatori.

Solare e sempre disponibile con tutti, dal 1987 a metà degli anni Novanta ha organizzato feste sotto il viale di [...]