CIRIÈ. Il 3 e il 4 ottobre i ciriacesi avranno la possibilità di fare una scelta fondamentale. Si tratta, sopra a ogni altra cosa, di pensare al bene della propria città, a quello delle generazioni che verranno, al nostro futuro.

Cinque anni fa mi avete dato fiducia e vi ringrazio. Sono stata grata e onorata di essere il vostro sindaco. Con la mia squadra abbiamo cercato di fare il meglio per Ciriè e abbiamo lavorato sodo affinché potesse cambiare aspetto, essere più invitante e attiva, e anche più inclusiva per tutti: persone, famiglie, fasce più fragili.

Ho messo tutta la mia esperienza e la mia passione a disposizione della nostra città e sono contenta di poter dire che ora, veramente, si respira un’aria diversa a Ciriè. E non solo per via del nostro bellissimo centro storico – la cui riqualificazione noi abbiamo fortemente voluto e portato avanti – ma anche per i numerosi interventi che abbiamo realizzato in tantissime zone e frazioni, e per le opere già pianificate, come il sottopasso della stazione che permetterà di raggiungere direttamente Porta Susa: generazioni di ciriacesi l’hanno atteso, noi l’abbiamo trasformato in realtà.

E poi altri progetti avviati: la struttura Polivalente, il Polo dell’Infanzia, il Viale della Stazione, e tanto altro ancora…

Quando ho deciso di ricandidarmi l’ho fatto proprio per questo: per portare a compimento quei progetti indispensabili per le famiglie, le aziende, per la Cirié del futuro. Io in quel futuro ci credo e in questi anni l’abbiamo dimostrato con la forza dei fatti.

Per questo il 3 e 4 ottobre vi chiedo di scegliermi ancora come vostro sindaco e di dare la vostra preferenza a uno o due, nel caso di un uomo e una donna, dei 47 candidati consiglieri delle 3 liste che mi sostengono: una squadra di persone che amano Ciriè e che, con orgoglio, impegno ed entusiasmo, daranno il massimo per farla crescere sempre di più.

