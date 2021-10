Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIRIÈ. Una radio e un telefono del 1938. Un passato prossimo ancora fresco nella memoria collettiva. La recitazione di Eugenio Gradabosco, Valentina Gabriele, Mauro Stante e Michele Chiadó.

Le voci di Bruno Gambarotta, Margherita Oggero e Maura Fassio. Un canale inaspettato tra presente e passato.

Questi sono gli ingredienti che Beppe Sveglia, in veste di autore e regista, ha saputo sapientemente miscelare per dare vita allo spettacolo teatrale “La Radio”.

Sabato 9 ottobre, alle 21, al Teatro Magnetti di Ciriè, ci si calerà in un’atmosfera d’altri tempi, in uno spettacolo “multimediale”, in un’idea che affascina intere generazioni di sognatori: e se una vecchia radio iniziasse a trasmettere programmi e musiche d’epoca e si potesse “parlare” con il passato?

È proprio quello che accade a Paolo, un appassionato di anticaglie, quando trova una malconcia radio che comincia incredibilmente a trasmettere, sotto gli occhi scettici della sua “eterna fidanzata” Chiara, mettendolo in contatto con lo storico giornalista Aldo Valori.

“La Radio” è stata una scommessa che, dopo il debutto a Groscavallo nell’ambito della rassegna “Estate a Villa Pastrone” e il successo ottenuto, può dirsi vinta. Biglietto d’ingresso – obbligatorio il green pass – a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni scrivere all’indirizzo mail infolaradio@gmail.com.

