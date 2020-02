CIRIÈ. Lavori Smat in diverse vie della città

Per consentire la realizzazione dei lavori sulla rete idrica da parte di Smat a Ciriè nelle vie Gavazza, Montesoglio, Triveri, Lanzo, San Maurizio, Fiume, Vittorio Veneto e Robassomero, con Ordinanza 35/2020 sono state istituite alcune modifiche alla viabilità. In particolare, dal 17 al 29 febbraio 2020, dalle 8.00 del mattino e fino a fine lavori, sarà istituito un restringimento di carreggiata nelle vie Gavazza, Triveri (angolo Località Pol), San Maurizio (nel tratto prospiciente al numero civico 65). Negli stessi giorni e orari sarà invece istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento di carreggiata, nelle vie Montesoglio (angolo via Monte Angiolino e davanti al civico 9), Lanzo (angolo via Alberetto), Fiume (angolo via Trieste), Vittorio Veneto (angolo via Fiume), Robassomero (davanti al numero civico 18)

Commenti