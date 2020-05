CIRIÈ. La Soce chiede aiuto, rischia di non riaprire

Una raccolta fondi online per sostenere il circolo Arci la Soce di Ciriè. L’hanno lanciata nei giorni scorsi i gestori e, in poche ore, ha già raggiunto la cifra di circa mille euro. Il crowdfunding “Sostieni il tuo spazio – supporta la Soce!” è online sul sito internet www.produzionidalbasso.com.

«L’attuale emergenza Covid19 ci ha costretto a chiudere dal 9 marzo di quest’anno – spiegano i gestori -. Ad oggi è difficile avere certezza di ciò che sarà. Le riserve economiche del circolo si stanno rapidamente esaurendo, e le prospettive di riapertura, oltre che lontane nel tempo, prevedono misure che nel prossimo futuro costringeranno le attività come la nostra a misure drastiche per mantenere le distanze prescritte e costi di adeguamento, a discapito di entrate fondamentali per sopravvivere. Ad oggi, non è nemmeno detto che sarà sostenibile aprire a queste condizioni».

Per questo la Soce chiede un contributo ai frequentatori, a chi ha conosciuto e vive questo spazio giovanile tutto ciriacese. Un contributo – sottolineano – «per sostenere il vostro spazio e dare la possibilità, non appena sarà possibile, di tornare a esistere a quel luogo di incontro, amicizia, cultura e solidarietà che è sempre stato. Un piccolo gesto per immaginarci insieme un futuro per tutti nella nostra piccola isola felice. Un sentito grazie a chiunque vorrà contribuire». La Soce è un circolo attivo dal 2009 a Ciriè. Nasce come spazio culturale di aggregazione sul territorio del ciriacese e delle Valli di Lanzo. Ha all’attivo oltre mille soci e propone iniziative culturali, musica dal vivo e spazio d’espressione artistica per gli artisti del territorio e non solo. In dieci anni ha dato spazio a oltre 500 concerti, mostre, spettacoli teatrali e dibattito, oltre a essere uno stabile punto di riferimento per l’aggregazione sociale per tutte le fasce di età, dai giovani studenti agli anziani.

Manuel Giacometto

Commenti