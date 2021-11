CIRIÈ. Anche la Città di Cirié ha aderito alla tredicesima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che si concluderà il 28 novembre.

L’amministrazione ciriacese, in collaborazione con il consorzio Cisa e con la società Sia, fino al 28 novembre (e già dal 20) mette a disposizione della cittadinanza nel piazzale centrale del complesso Cirié 2000 un apposito contenitore in cui poter conferire piccole attrezzature elettroniche non funzionanti o comunque inutilizzate (cellulari, caricabatterie, mouse, cavi di connessione etc).

L’iniziativa mira al riuso di queste apparecchiature, che verranno raccolte, smontate e valorizzate nelle loro singole parti. Si tratta infatti di oggetti di comune utilizzo ma dall’alto impatto ambientale perché contengono sostanze considerate tossiche per l’ambiente (rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, piombo, mercurio) e che sono al tempo stesso preziose e sempre più difficili da reperire. Inoltre per il loro processo estrattivo, che avviene per lo più nei paesi in via di sviluppo, viene spesso impiegata manovalanza a basso costo, con scarse forme di tutela del lavoratori e di salvaguardia dell’ambiente.



Sul territorio comunale sono stati anche posizionati alcuni punti di raccolta dover poter conferire rifiuti di questo tipo, di piccole dimensioni, lampadine alogene e al neon, custodie cd/dvd. Sono all’ingresso dell’ospedale, in piazza Castello lato sud, in piazza della stazione e in piazza Vittime dell’Ipca (lato via Mazzini). L’invito dell’Amministrazione è quindi quello di cercare di ridurre la produzione di questi rifiuti, sostituendo se possibile le sole parti danneggiate e, in caso fosse impossibile ripararle, di smaltirli nel modo corretto, non gettandoli quindi nei bidoni della raccolta indifferenziata ma conferendoli nelle ecostazioni (oppure usufrendo della raccolta a domicilio) secondo le modalità consultabili sul sito del consorzio Cisa.

«Abbiamo voluto aderire alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti – dichiara l’assessore all’Ambiente Barbara Re – per poter sensibilizzare ulteriormente i cittadini sull’importanza di ridurre la produzione di rifiuti in generale e, nello specifico, di Raee, tra i più dannosi per il nostro pianeta. Al concetto di ‘rifiuto’ dobbiamo imparare a sostituire quello di ‘riuso’: dare una nuova vita a piccoli elettrodomestici, a vecchi abiti, abituarsi a condividere gli oggetti e a diminuire drasticamente l’utilizzo di contenitori usa e getta è il primo e più importante passo per prenderci cura del nostro domani. Ringrazio per la collaborazione Cisa e Sia, che hanno subito aderito al progetto, e invito tutti i ciriacesi non solo a utilizzare il contenitore che verrà posizionato a Cirié 2000 ma anche a scoprire sul sito www.ewwr.eu tutte le interessanti iniziative che vengono proposte durante la settimana e i suggerimenti per adottare comportamenti sempre più ecosostenibili e in linea con le comunità circolari».

