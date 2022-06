CIRIE’. Il Pride ha ottenuto il patrocinio della città. La decisione è stata presa oggi dalla giunta guidata dal sindaco Loredana Devietti.

La richiesta era stata fatta dagli organizzatori pochi giorni fa e rispetto alla data della manifestazione risultava tardiva. Oggi l’esecutivo cittadino si è riunito e ha detto sì. Un atto affatto scontato.

“Come è emerso dai giornali nei giorni scorsi, a Cirié il 24 giugno si svolgerà la manifestazione “Cirié Loud & Proud”, che ha ottenuto la necessaria autorizzazione da parte della Questura – dichiara il sindaco Devietti -. La comunicazione dell’evento e la richiesta di patrocinio sono arrivate ai nostri uffici devo dire non troppo tempestivamente e questo ci ha costretto a valutarle proprio a ridosso dell’evento. In giunta abbiamo valutato la richiesta, come facciamo sempre, e abbiamo accordato il patrocinio; del resto, si tratta di una manifestazione che ha come scopo prioritario la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla necessità di rispettare la diversità, intesa come libertà di pensiero, di opinione, di espressione personale, a favore dei diritti e contro le discriminazioni”.

Poi, però, Devietti aggiunge: “Questa è la sostanza ed è su questo aspetto che ci siamo concentrati. Sulla forma, invece, esprimo il nostro punto di vista critico: questa tipologia di evento non è il modo che utilizzerei per affermare questi principi ma rispetto la possibilità per tutti di manifestare secondo le proprie idee e la propria sensibilità”.

