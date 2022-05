CIRIE’. La Scuola Comunale Danza Ciriè ha spento le sue prime 40 candeline. Un traguardo importante celebrato anche dal sindaco, Loredana Devietti che domenica sera era sul palco per celebrare la ricorrenza.

“Quante emozioni su quel palco – ha dichiarato -. Abbiamo festeggiato un importante compleanno con un grandissimo spettacolo al Teatro Concordia, che verrà ripetuto a giugno a Ciriè”.

La Scuola Comunale di Danza nasceva 40 anni fa a Ciriè grazie al sogno di alcune ragazze di 17 anni che volevano studiare danza contemporanea e si sono rivolte a Germana Erba del Teatro Nuovo di Torino per portare a Ciriè una nuova disciplina allora agli albori in Italia”.

In quel lontano 1992, tra quelle diciassettenni appassionate, c’era anche lei. Il sindaco Devietti, infatti, è tra le fondatrici del prestigioso istituto.

“Oggi mi chiedo come abbiamo fatto a essere così informate e attente alle novità in un’epoca in cui non avevamo internet o i social. Forse erano la passione, la curiosità e la voglia di fare ad animarci e ci informavamo comunque con tutti i mezzi possibili e andando a teatro in ogni occasione utile”.

Poi la Devietti aggiunge: “Con l’impegno e la determinazione i sogni talvolta si realizzano: la scuola ha aperto i battenti a Ciriè nel 1982, in questi 40 anni è cresciuta e ha formato a passo di danza generazioni di ragazzi che hanno studiato con impegno una disciplina tanto faticosa e difficile quanto gratificante e coinvolgente. Grazie a tutti, organizzatori, insegnanti, allievi: grazie per averci regalato emozioni, arte, cultura, bellezza in questi meravigliosi anni”.

