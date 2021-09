Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Nella mattinata di sabato 11 Settembre a Villa Remmert, in occasione dei 25 anni della Cooperativa Casa di Nazareth, si è svolto l’evento “Da 25 anni per la dignità di tutti. Verso un patto d’intenti per il sociale” organizzato dalla Cooperativa con la partnership della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, della Città di Ciriè del CIS Ciriè e della CCIA di Torino in collaborazione con Confcooperative Piemonte Nord, Il Nodo e ReM&Mert. L’evento si è aperto con i saluti del presidente Carlo Mazzucchelli che ha ricordato la storia della Cooperativa, incentrando il suo intervento sull’elemento della dignità dell’uomo che viene pienamente rispettata tramite il lavoro come opera di creazione per migliorare il mondo e per lasciare un mondo migliore alle generazioni future. All’intervento di Mazzucchelli hanno fatto seguito gli interventi di Elide Tisi dell’ANCI Piemonte che ha rilevato come le istituzioni territoriali per sviluppare nuovi servizi non debbano perdere mai di vista la centralità dell’elemento comunitario e la fondamentale importanza delle relazioni come collante comunitario. Secondo la vicepresidente dell’ANCI Piemonte le istituzioni e gli enti locali d’altra parte dovrebbero essere i più attenti ai bisogni della società e ricorda l’importanza dello strumento della co-programmazione e co-progettazione, fornito dalla Riforma del Terzo Settore per lavorare assieme allo sviluppo di servizi per il territorio. In seguito hanno preso la parola anche il sindaco Loredana Devietti e il presidente del Cis Mariangela Brunero che hanno ricordato l’importanza di quanto fatto in questi 25 anni da Casa di Nazareth operando in sinergia con gli enti locali. Dopo un breve intermezzo in cui il Presidente di Confcooperative Piemonte Nord Gianni Gallo ha consegnato a Casa di Nazareth la targa per i 25 anni di Cooperazione e in cui è stato proiettato un breve video di presentazione delle attività della Cooperativa, si è svolto un panel in cui si sono confrontati Giancarlo D’errico – Forum del Terzo Settore, Daniele Marietta – Sindaco di Cafasse, Gianfranco Bordone – Fondazione Don Mario Operti e Gianni Gallo di Confcooperative Piemonte Nord. Il dibattito si è sviluppato sullo stato dei livelli di servizio in favore della disabilità, descrivendo un quadro comparato dei servizi e dei costi offerti dalle varie realtà operanti nel settore dell’inclusione sociale. L’evento si è concluso con la firma del “Patto di intenti per il sociale” da parte dei soggetti operanti nel Terzo Settore e il Cis di Ciriè come fase di avvio di progetti di co-programmazione e co-progettazione tra enti locali e del terzo settore per lo sviluppo di servizi in grado di aiutare la comunità locale di riferimento nel soddisfacimento dei bisogni emergenti.

