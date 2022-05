CIRIE’. La misura è colma e scatta la querela.

Ad annunciarlo, giovedì scorso sulla propria pagina Facebook è stata il sindaco stesso, Loredana Devietti che in un post pubblico ha annunciato, urbi et orbi, di aver inoltrato una querela per la diffamazione contenuta in un post in cui sarebbe stata attaccata come persona e per la carica ricoperta.