Venerdì mattina è stata intitolata a Paola, in Calabria, una strada al Maresciallo Maggiore dei carabinieri Antonio Carbone deceduto prematuramente lo scorso 16 agosto per un improvviso malore avvenuto in un lido balneare a Paola dopo un diverbio con alcuni bagnanti sorpresi a gettare rifiuti in mare.

Il Maresciallo, originario di Paola ed in licenza nella sua terra d’origine

Alla cerimonia hanno partecipato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, Colonnello Agatino Saverio Spoto, Padre Francesco Trebisonda, Correttore Provinciale dell’Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola, il Sindaco di Paola Roberto Perrotta, [...]