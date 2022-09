CIRIE’. Carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Ciriè, dove un operatore ecologico che stava ripulendo la strada ha rinvenuto una bottiglia incendiaria. La bottiglia, contenente liquido infiammabile e un innesco, è stata abbandonata di fronte all’abitazione di un finanziere.

Secondo gli accertamenti dei vigili del fuoco non avrebbe potuto esplodere, in quanto la bottiglia di plastica si sarebbe sciolta con il calore. Secondo gli investigatori si sarebbe trattato di un atto intimidatorio. Le indagini sono al momento in corso.

