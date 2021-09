Ascolta l'Audio Dell'Articolo

E’ un imprenditore di 30 anni della area nord di Torino ad aver bruciato, e distrutto, l’ex falegnameria Bertetto di via Dante a Cirié nella tarda serata di lunedì 27 settembre. Un incendio avvenuto sei giorni prima del voto amministrativo per eleggere il sindaco che dovrà governare Ciriè per i prossimi cinque anni.