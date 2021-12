Se parli di “Nardoland” ad un giovane del ciriacese, stai pur certo che sa già di che si tratta. È il “marchio” creato da Daniele Nardozza, 25enne della città dei D’Oria che da anni organizza feste ed eventi nel territorio, regalando momenti di svago a migliaia di ragazzi e ragazze.

Ma c’è un ma: Ciriè non è un paese per giovani. “Nardo” – come lo chiamano e come si fa chiamare – aveva provato a candidarsi nelle file del centrodestra per cercare di “svecchiare” la città. Ma [...]



