CIRIE’. In ospedale per Coronavirus, gli scoprono un tumore

Va in ospedale per il Coronavirus e gli trovano un tumore che ostruiva quasi del tutto la trachea e i bronchi. Un giovane paziente è stato salvato da un intervento non invasivo in broncoscopia rigida e supporto Ecmo, grazie alle équipes di Pneumologia e di Rianimazione dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.

Si tratta del primo caso al mondo in cui tale procedura sia stata eseguita in paziente Covid positivo con tutte le difficoltà correlate alla necessità di ridurre la diffusione dell’infezione nell’ambiente e tra gli operatori.

Il giovane paziente si era presentato lunedì scorso al Pronto soccorso dell’ospedale di Ciriè (Torino). Positivo al coronavirus, presentava un gravissimo quadro di insufficienza respiratoria, che ha richiesto l’intubazione in urgenza. A impedire la ventilazione meccanica una massa tumorale di 2 centimetri, che ostruiva la trachea al 90-95%.

Trasferito al San Giovanni Bosco, è stata quindi allestita un’équipe rianimatoria, coordinata dal dottor Sergio Livigni dell’ospedale Giovanni Bosco in collaborazione con lo staff della Città della Salute di Torino, che ha provveduto a connettere il paziente alla circolazione extracorporea (Ecmo) e a trasferire il paziente presso la Rianimazione di riferimento dell’ospedale Molinette, diretta da Luca Brazzi.

Qui si è proceduto all’esecuzione, in urgenza, di una manovra di disostruzione della trachea e dei bronchi coinvolti dalla malattia, con l’utilizzo di broncoscopia rigida, mentre la circolazione extracorporea garantiva idoneo supporto all’insufficienza respiratoria determinata dall’infezione da Covid.

L’intervento non invasivo è stato eseguito, in regime di sicurezza per gli operatori, presso la Rianimazione universitaria, da parte di Paolo Solidoro, broncoscopista della Pneumologia universitaria delle Molinette diretta da Carlo Albera del Dipartimento Cardiotoracico e Vascolare, diretto da Mauro Rinaldi, con la supervisione di Rosario Urbino coadiuvato dall’équipe anestesiologica formata da Chiara Bonetto e da Ivo Verderosa e dagli infermieri professionali Barbara Picco e Mario Viale.

L’intervento ha liberato le vie aeree dalla massa, permettendo la sospensione della circolazione extracorporea e l’inizio del progressivo svezzamento dalla ventilazione. Un successo reso possibile dalla collaborazione in rete di più ospedali del Piemonte coinvolti e dalla professionalità delle équipes mediche ed infermieristiche che hanno partecipato ad ogni singolo passo in un momento di massima emergenza nazionale legata al Covid-19.

Per l’operazione i medici hanno dovuto mettere uno scafandro

Per vestire l’equipe che ha eseguito l’intervento di asportazione del tumore alla trachea sul giovane positivo al Coronavirus c’è voluta un’ora e mezza. Le protezioni necessarie per evitare il contagio del virus, una sorta di scafandro con casco dotato di ventilazione interna con filtro, autonoma per oltre due ore, sono infatti complesse da indossare, e l’operazione non può essere fatta senza l’aiuto di un’altra persona.

Lo riferisce il dottor Paolo Solidoro, che ha eseguito l’intervento chirurgico.

“Il reperimento delle protezioni – spiega Solidoro – è stato fatto a cura del gruppo diretto dal professor Luca Brazzi, che è riuscito in tempo rapidissimo a ottenere tutte le vestizioni. Sono presenti solo in alcuni ospedali, dove sono usate nei casi di situazioni infettive gravi o per alcuni interventi chirurgici ortopedici che possono comportare la micronizzazione di materiale midollare (in sostanza si respirerebbe polvere di osso, ndr)”.

“L’intervento in sé – puntualizza il chirurgo – è durato due ore e un quarto. Con le protezioni si lavora in assoluta sicurezza ma in modo più impacciato. Abbiamo operato con un broncoscopio rigido: è uno strumento di metallo del diametro 12 millimetri che ha il vantaggio di una visione più ampia ma lo svantaggio di non permettere la ventilazione del paziente. In questo caso comunque il giovane era già in circolazione extracorporea, una situazione che comporta maggiore rischio di sanguinamento, ma a causa del tumore che impediva di intubarlo non c’era scelta”.

“Subito dopo l’intervento – aggiunge – il paziente è uscito dalla circolazione extracorporea. Sono passati cinque giorni e oggi gli sarà tolto il tubo. Anche se in medicina non c’è mai nulla di certo, sta andando bene e dovrebbe cominciare a respirare da solo”.

“Se se la caverà – rimarca – può darsi che un giorno debba ringraziare proprio il Covid-19. Per quanto ci riguarda, la cosa fondamentale è che in un momento nel quale il sistema sanitario è particolarmente sofferente, grazie al sacrificio e collaborazione di tutti si riescono a fare anche cose come questa”.

