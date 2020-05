CIRIÈ. In ospedale la terapia al plasma, trattati due pazienti

OSPEDALE CIRIÈ. La “terapia al plasma”, di cui tanto s’è parlato in tutta Italia per i riscontri positivi che pare stia dando contro il Coronavirus, è arrivata anche qui, nella città di Ciriè.

Nella giornata di venerdì 15 maggio, nell’ospedale di via Battitore, due pazienti positivi al Covid, in gravi condizioni, sono stati trattati con plasma iperimmune, reso disponibile dal Servizio di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, diretto dal dottor Gennaro Mascaro, che per primo ha iniziato la sperimentazione in Piemonte in collaborazione con il Policlinico San Matteo di Pavia. «La possibilità di utilizzare questa terapia si è concretizzata in tempi rapidissimi – riferisce il direttore generale dell’AslTo4, Lorenzo Ardissone – grazie alla tradizionale collaborazione tra il nostro Centro e quello di Novara». I risultati saranno visibili nei prossimi giorni in quanto il protocollo terapeutico prevede complessivamente tre infusioni successive per ogni paziente trattato.

Per accedere a questo tipo di terapia il Servizio Trasfusionale dell’AslTo4, diretto dal dottor Roberto Freilone, ha dovuto aderire allo studio regionale coordinato dalla Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città delle Salute e della Scienza di Torino per la valutazione delle cure con il plasma nelle persone affette da forme gravi di covid-19. Nello specifico, l’obiettivo dello studio è valutare se l’infusione di plasma iperimmune (cioè plasma contenente anticorpi neutralizzanti anti Sars-CoV-2 proveniente da soggetti convalescenti da covid-19), in aggiunta al trattamento standard, sia più efficace del solo trattamento standard (con eventuale aggiunta di plasma di soggetti non venuti a contatto con il virus Sars-CoV-2) su pazienti affetti da covid-19 con recente sviluppo di insufficienza respiratoria acuta che necessita di supporto ventilatorio.

