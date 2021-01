CIRIÈ. In ospedale il nuovo congelatore per il vaccino anti Covid

Preso in comodato d’uso gratuito dal Bioindustry Park di Colleretto Giacosa, vicino a Ivrea, è entrato in funzione il nuovo congelatore per i vaccini anti covid della Pfizer all’ospedale di Ciriè. Questo dà modo all’azienda sanitaria di procedere con l’inoculazione delle dosi direttamente in ospedale, senza un ulteriore trasporto [...]





