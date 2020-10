CIRIÈ. In ospedale i ricoverati per Covid sono già più di quaranta

Sono già più di quaranta i ricoverati nei reparti Covid dell’ospedale di Ciriè. Una ventina si trovano in Medicina, un’altra ventina nel reparto Chirurgia-Urologia che era stato accorpato durante la prima ondata, tra marzo e aprile. Tre, invece, le persone in Rianimazione. In Pronto Soccorso, dopo un mercoledì di fuoco, oggi l’emergenza è rientrata: i positivi sono 15. Siamo ancora lontani dall’occupazione dei posti letto vista durante il picco della prima ondata (circa 100 ricoveri), ma le previsioni per le prossime settimane sono catastrofiche.

È per questo motivo che ieri la Regione Piemonte ha deciso di chiudere sette Pronto Soccorso e trasferire il personale negli altri ospedali. Tra i sette c’è anche Lanzo, con medici e infermieri spostati su Ciriè. Sono inoltre state sospese tutte le attività ordinarie di ricovero e ambulatoriali non urgenti, tranne quelle per patologie oncologiche.

Commenti