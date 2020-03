CIRIÈ. In ospedale 50 positivi, 20 in attesa di tampone

Riceviamo pessime notizie sul Coronavirus dall’Ospedale di Ciriè, con medici, infermieri e personale sanitario sempre più in affanno per far fronte all’emergenza. Sono una cinquantina i positivi ricoverati nei reparti del nosocomio cittadino, una quindicina in più rispetto al bilancio di soli tre giorni fa. Numerosi anche i pazienti in attesa degli esiti del tampone: sono quasi una ventina. Nella sola Ciriè i casi sono 17.

