CIRIÈ. In forma ridotta, ma San Seriè si festeggerà

CIRIÈ. Tornano, a inizio agosto, i festeggiamenti di San Seriè, in onore del Santo Patrono, seppure in versione ridotta a causa delle restrizioni ancora in atto e legate all’emergenza Covid-19.

Le celebrazioni ufficiali si concentreranno nella giornata di domenica 2 agosto. In particolare, alle 11.15 presso il Duomo di San Giovanni sarà celebrata la Santa Messa in onore di San Ciriaco, patrono della città, alla quale non faranno seguito la processione e il consueto momento di festa, per ragioni precauzionali.

La sera, alle 21, presso la tensostruttura di Area Remmert si terrà l’ormai tradizionale concerto dei Music Piemonteis, “Musica è …”. L’ingresso è libero e gratuito, si raccomanda la prenotazione telefonando al n. 0119218165 o scrivendo a cultura@comune.cirie.to.it

Agli spettatori sarà richiesto di indossare la mascherina quando non seduti, e di rispettare le disposizioni che saranno impartite dagli addetti.

Ma sono tanti i momenti di svago in programma nell’ambito dei festeggiamenti patronali 2020, a iniziare dalla “Notte dei Saldi” di sabato 1 agosto, con la quale si chiuderà in bellezza il ciclo di serate con negozi aperti e dehors in strada nel centro cittadino, che hanno animato le serate cittadine città, tempo permettendo, tutti i venerdì di luglio. Sarà una serata tutta da vivere in città, con bar ristoranti e negozi aperti fino a tardi, con la possibilità di passeggiare per le strade del centro chiuse al traffico accompagnati da un gradevole sottofondo musicale, e di approfittare dei primi saldi estivi.

Gli amanti dell’Oktoberfest, e più in generale delle tradizioni enogastronomiche e della cultura centro europea, dal 30 luglio al 2 agosto potranno trascorrere piacevoli momenti in Viale Martiri della Libertà, magari per degustare le specialità proposte nella “Festa Bavarese”, organizzata dall’associazione culturale Sapori dal Mondo di Torino, o anche per una semplice e fresca sosta nella cornice del viale alberato, in un’atmosfera allegra e vivace.

Infine, per la gioia dei più piccoli, il Viale ospiterà anche il luna park loro dedicato, in prossimità di via Roma, sempre dal 30 luglio al 2 agosto.

Tante occasioni, insomma, per tutti i gusti e tutte le età, per trascorrere a Cirié momenti piacevoli, per riprendere contatto con la Città e le sue mille proposte, dopo il complesso periodo di lockdown. «Nonostante le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19 siano ancora tante, per festeggiare il Santo Patrono siamo riusciti a creare un quadro di appuntamenti variegato e stuzzicante – dichiara l’Assessore alle Manifestazioni Fabrizio Fossati – Prelibatezze enogastronomiche, tradizioni di altre nazioni, buona musica, ma anche tanto divertimento per i più piccoli che, in questi ultimi mesi, sono stati forzatamente privati di tante occasioni di gioco. Già nel mese di luglio la Città di Cirié ha saputo proporre diverse occasioni di svago – dai sei appuntamenti con “Cinema sotto le stelle” agli spettacoli teatrali in Spazio Remmert – e altri sono in via di definizione per settembre, sempre nel rispetto delle normative e con le dovute precauzioni. La risposta da parte dei ciriacesi è stata decisamente positiva, abbiamo registrato il tutto esaurito in più di una occasione: ringrazio tutti i partecipanti e, soprattutto, ringrazio tutti coloro che si stanno prodigando per far sì che Cirié sia sempre viva e attraente, a dispetto di tutte le difficoltà».

