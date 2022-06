CIRIE’. In città arriva il primo Pride della Provincia. La manifestazione partirà sabato 24 giugno dalla stazione ferroviaria.

L’annuncio corre da qualche ora su Instagram. A pubblicarlo è provincia.lotta collettivo transfemminista intersezonale Ciriè, basso Canavese e Valli di Lanzo.

L’evento prende il nome di “Ciriè Loud & Proud”, ad alta voce e con orgoglio, volendo tradurre.

“Avete capito bene! – si legge nel post pubblicato una manciata di ore fa – Abbiamo organizzato il primo PRIDE lgbtqia+ delle Valli di Lanzo, in provincia di Torino. Segnatevi la data sul calendario! Nei prossimi giorni tutti i dettagli dell’evento”.

E non sono mancate le prime reazioni condivise nelle storie dal collettivo stesso: “Io sono di Caselle, per 5 anni ogni giorno passavo col treno di merda per Ciriè e Valli di Lanzo per andare al liceo. Quindi niente, adesso piango”.

Sicuramente l’evento poterà una ventata di novità.

Per la prima volta si aprirà in Provincia – e non sulle piazze delle grandi città – uno spazio di riflessione sulle tematiche Lgbt.

Il collettivo organizzatore dice: “Siamo lə provincialottə” e sul proprio profilo, nella descrizione, si legge: “Qui tutto é immobile, noi siamo il fermento”.

L’appuntamento è per venerdì 24 giugno alle 17 con partenza da Corso Martiri della Libertà, fronte piazzale stazione

