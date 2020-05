CIRIÈ. Il popolo ha fame? Dategli la Commissione Coronavirus

CIRIÈ. Pensa un po’ che figata, Devietti fa la Commissione per l’emergenza coronavirus! State pur certi, ascoltate a me, che in quattro e quattr’otto ci aggiustano tutto. A Ciriè ci risveglieremo dopo un lungo sonno come fossimo la Bella Addormentata nel bosco e non faremo in tempo a sbadigliare che dalle fontane uscirà il Barbera, sugli alberi crescerà la Toma di Lanzo (già cosparsa di marmellate e miele millefiori) e poi i cieli, sì proprio i cieli, saranno solcati da carri tradotti da tanti Buratto alati dai quali Pugliesi, assessore alle Attività Supermega-Produttive, lancerà badilate di banconote da 500 euro, mascherine ffp1000 e litri su litri su litri di Estathè e Nutella igienizzanti (il sindaco, è presto detto, costringerà la Ferrero a convertire la produzione).

No, fermi tutti. Un momento. La Commissione non è una commissione. E che cavolo. È una conferenza capigruppo allargata. Quindi non l’hanno tirata su – come vuole il regolamento – votando in consiglio comunale. E perché l’hanno chiamata Commissione? Boh. Ma mica cambia nulla. Alla fine è comunque una riunione di consiglieri. È solo che è informale. Nel senso che tratta argomenti presi qui e là dalle altre commissioni ufficiali, e li tratta in modo ufficioso. A porte chiuse.

Così si fa prima e ci leviamo dalle balle i giornalisti che, uffa, vogliono sempre sapere quel che succede. E pure i cittadini che, uffa proprio, si lamentano sia che si faccia A, sia che si faccia B, sia che non si faccia né A né B… ma C. Che barba che noia, che barba che noia, come Sandra e Raimondo.

Eh ma i commercianti, ma i ristoratori, ma i baristi, i piccoli imprenditori e gli artigiani dissanguati dalla crisi non hanno neanche più il diritto di sapere di che morte morire? No ma va, ti pare. E che vi sembra questa, la terra di bengodi? Per quieto vivere, cari miei, è meglio che voi ve ne stiate fuori dalla porta. Tanto ci stiamo pure noi. E non origliate! Poi, quel che farà il Comune, si vedrà più avanti. State sereni.

Accontentatevi dei comunicati stampa, al momento. Chissà che pensa la minoranza… Era una domanda: chi lo sa? Nessuno. Nei comunicati del sindaco non c’è mica scritto. Però, oh, d’altronde quel che succede intorno alla tavola rotonda rimane intorno alla tavola rotonda. Sono cavoli dei politici, mica cavoli vostri.

Il popolo ha fame? Dategli la Commissione.

