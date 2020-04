CIRIÈ. Il Pd scrive a Devietti: “Ecco le nostre proposte per la fase 2”

CORONAVIRUS CIRIÈ. Dalle tasse ai centri estivi, dallo sport alla scuola, dal sociale alle attività produttive. Nei giorni scorsi, in videoconferenza, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha illustrato al sindaco Loredana Devietti le proprie proposte per rilanciare la città dei D’Oria nella “fase 2” dell’emergenza Coronavirus. Proposte precise e puntuali alle quali i dem sono arrivati dopo giorni di intenso studio della situazione attuale, con un quadro ormai chiaro di quali siano le difficoltà principali.

Il Pd propone il rinvio di tutte le rate della tariffa rifiuti puntuale all’autunno e la riduzione degli importi alle attività commerciali e produttive rimaste chiuse durante il lockdown. Per quanto riguarda l’Imu, i dem chiedono una riduzione delle aliquote alle attività commerciali e produttive colpite dal lockdown.

A sostegno dei bar e dei ristoranti, il Pd propone l’esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico per i dehors per l’anno 2020 e facilitazioni per l’ottenimento delle autorizzazioni per i locali che vogliono ampliare o inaugurare gli spazi all’esterno per adeguarsi alle nuove norme di distanziamento sociale.

Se i centri estivi non si faranno – ma pare che il governo stia andando in direzione opposta – i dem vorrebbero impegnare le risorse che sarebbero state spese per queste attività in voucher atti a sostenere le spese delle famiglie per il babysitteraggio dei ragazzi

Per quanto riguarda il capitolo sport, il Pd propone per i primi sei mesi della prossima stagione l’azzeramento delle tariffe per l’utilizzo delle palestre da parte delle associazioni sportive e chiede un maggiore sostegno nella gestione di tutti gli impianti sportivi comunali.

Per quanto riguarda la scuola, i dem chiedono il riconoscimento di tutti i servizi di didattica a distanza svolto dagli educatori di sostegno in questi mesi di chiusura; uno screening del funzionamento della didattica a distanza per verificare le esigenze delle famiglie in termini di dispostivi (computer, tablet e stampanti) e connessioni ad internet; il coordinamento con gli istituti scolatici per le situazioni di maggiore fragilità.

Sul sociale, il Partito Democratico ciriacese immagina uno screening di tutte le situazioni di “nuove fragilità”. con particolare riferimento alle difficoltà abitative in coordinamento con il Cis e l’Unione dei Comuni. Tutto qui? Macché. Ci sono le attività produttive. I dem vorrebbero che il Comune di Ciriè utilizzasse lo Sportello unico delle attività produttive per il supporto e il coordinamento alle aziende in questo momento e nella fase 2 (adattamento alle nuove norme di distanziamento, messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, fornitura dei dpi necessari, ecc) in accordo con le associazioni di categoria.

