CIRIE’. E’ stata approvato con i voti favorevoli di tutta la maggioranza la mozione sulle comunità energetiche presentata dal gruppo consiliare del Pd.

“La mozione è stata presentata dal gruppo Pd – spiega la consigliera Marta Vittone – affinché l’amministrazione si impegni concretamente a promuovere la nascita delle comunità energetiche sul nostro territorio. Il fatto che sia stata approvata da tutta la maggioranza e dal sindaco è il segno che quando si tratta di argomenti sensibili, urgenti e importanti, come questo dell’ambiente e dell’energia, l’amministrazione è in grado di lavorare compatta per [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.