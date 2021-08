Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIRIÈ. La campagna elettorale nuoce gravemente alla salute, peggio delle sigarette. Non per gli elettori, che al momento se ne stanno beatamente distesi sul lungomare cosparsi di crema solare, bensì dei partiti e degli esponenti di partito che non sanno più che pesci prendere a due mesi nemmeno dalle elezioni.

