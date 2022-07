CIRIE’. Donata dal Lions Club Ciriè D’Oria e il Lions Club Caselle Airport una sonda per ecografo all’Ospedale di Ciriè. La consegna ha avuto luogo nella mattinata di giovedì 7 luglio presso la Sala Riunioni del reparto Nefrologia-Dialisi alla presenza del dott. Alessandro Pandice, direttore sanitario del Presidio di Ciriè, del dott. Emanuele Magro, direttore del reparto di Medicina Generale degli ospedali di Ciriè e Lanzo, della past presidente del Lions Club Ciriè D’Oria dott.ssa Mamela Orlandi e della past presidente del Lions Club Caselle Airport signora Mara Grivet Fetà. Il dottor Emanuele Magro ha ringraziato entrambi i Lions Club per l’importante raccolta fondi utile all’acquisto della sonda per ecografo indispensabile al reparto Medicina poiché consente un accesso ecoguidato ai vasi venosi e in particolare nei pazienti anziani.

