CIRIÈ. Il Covid si è portato via l’amato don Guido Bonino

Si è spento questa mattina don Guido Bonino, 88 anni, amato parroco di Ciriè negli anni dal 1995 al 2014. Era ricoverato all’ospedale Gradenigo di Torino per una polmonite bilaterale da Covid. Ordinato sacerdote nel 1955, era giunto a Ciriè il 9 settembre del 1995, succedendo a don Renato Molinar. «Il progredire degli anni ha consigliato l’opportunità e la convenienza di non affidare alle incertezze, proprie dell’età che avanza, una parrocchia di rilevanza importanza come la nostra e che sempre di più sarà di riferimento per la vita ecclesiale della zona» aveva scritto in una lettera ai suoi parrocchiani al momento dell’arrivederci. Don Guido Bonino era tornato a Torino in corso Tortona, zona Vanchiglietta, chiamato nella Parrocchia di Santa Croce dove era stato battezzato.

«Carattere forte, uomo di cultura, innamorato di Dio. A me basta! – ha scritto sui social don Pierantonio Garbiglia, parroco di Leini e Mappano, che conosciuto don Bonino come vice parroco a Ciriè fino al 1998 -. Sono stato alla sua scuola. Mi ha sempre riconosciuto la correttezza, l’onestà e la schiettezza. Ha ragione! Sono sempre stato dell’idea che quello che siamo lo dobbiamo anche agli incontri che abbiamo fatto. A te don Guido va il mio grazie personale».