CIRIÈ. I segni d’acqua delle Valli di Lanzo a Palazzo D’Oria

Diventa itinerante, dopo il successo estivo ottenuto al Borgo del Castello Francesetti di Mezzenile, la mostra “ÀIVA. Segni d’acqua nelle Valli di Lanzo”, inaugurata lo scorso giugno e che farà tappa da settembre nella cornice di Palazzo D’Oria a Cirié. La mostra – progetto della Società Storica delle Valli di Lanzo, curata da Aldo Audisio e Laura Gallo, sostenuto dall’Ato3 – punta a valorizzare le acque che scorrono e caratterizzano i paesaggi delle Valli di Lanzo con specifico riferimento a una loro maggiore conoscenza, salvaguardia e protezione. L’intento è quello di documentare il territorio attraverso un reportage fotografico alla ricerca dei «segni» dell’Àiva – l’acqua nella lingua francoprovenzale del luogo – creando un inedito “viaggio”.

L’inaugurazione della mostra è prevista per venerdì 11 settembre alle 18, con la partecipazione del sindaco e presidente di Ato3, Loredana Devietti, del presidente della Società Storica delle Valli di Lanzo, Michele Vietti, e dei curatori. Completa il progetto il 143° volume della Collana editoriale della Società Storica delle Valli di Lanzo che raccoglie tutte le immagini della mostra, accompagnate da altrettante riflessioni sull’importanza della risorsa idrica, più che mai attuali in questo periodo storico, scaturite anche attraverso la riscoperta di tradizioni e testimonianze legate all’impiego, in epoche passate, dell’acqua, oltre a note specifiche incentrate sul progetto fotografico, con testi di Aldo Audisio, Barbara Bergaglio, Laura Gallo, Piercarlo Grimaldi, Giannetto Massazza, Maria Teresa Pocchiola Viter, Marino Ravani, Ezio Sesia. La ricerca ne ha messo in luce le più significative presenze: torrenti, rogge e – senza dimenticare l’opera dell’uomo – fontane e lavatoi, disseminati nelle numerose borgate ricche di suggestioni, testimonianze di una storia secolare che si perde in tempi remoti. Un invito a visitare le Valli di Lanzo, che si completa con gli itinerari proposti dal libro, alla scoperta, lungo torrenti, rogge, cascate e laghi, di questo affascinante angolo delle Alpi piemontesi. Nel corso di una campagna di riprese, con un impegno durato più di un anno, 14 fotografi dell’Associazione Oculus Digitale hanno percorso le strade dalla Val Grande alle Valli d’Ala, di Viù e del Tesso – che compongono il sistema vallivo lanzese – inerpicandosi anche su sentieri e mulattiere. Il risultato sono ottanta stampe, tutte rigorosamente in bianco e nero, selezionate tra migliaia di scatti prodotti per il progetto, presentato per la prima volta in un’anteprima internazionale in Romania tra la fine di febbraio e il mese di marzo. Alle immagini è affidato il compito non solo di documentare i luoghi, ma anche di restituire la poesia e la bellezza dei riflessi, delle trasparenze, dei chiaroscuri delle acque: per questo motivo sono state escluse, per scelta, inquadrature più conosciute e note all’immaginario collettivo di chi frequenta questo territorio, offrendone un punto di vista in gran parte inedito.

L’intento del progetto, nel suo insieme, asseconda uno dei più importanti scopi della Società Storica delle Valli di Lanzo: la valorizzazione di queste aree, attraverso una rinnovata conoscenza dei territori montani. Per questo motivo sono stati coinvolti in un workshop anche i giovani studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Giulio Natta di Rivoli. I ragazzi hanno lavorato sotto la guida dei fotografi esperti, confrontandosi direttamente con la montagna e con l’acqua, osservandone e catturandone angoli e particolari. L’ingresso alla mostra è gratuito. Si raccomanda la prenotazione telefonando ai numeri 0119216165 o 0119218156 o scrivendo a cultura@comune.cirie.to.it. «Sono molto lieta di poter ospitare, nella prestigiosa cornice di Palazzo D’Oria, una mostra così importante per la valorizzazione e la promozione delle nostre Valli, con le loro acque che tanta rilevanza hanno avuto e hanno tuttora nello sviluppo ambientale, culturale ed economico del nostro territorio – dichiara Devietti –. Ho avuto modo di apprezzare le bellissime immagini della mostra, e sono certa che l’allestimento ciriacese, presso la Sala di Carlo Emanuele, la Biblioteca Storica e la Sala dell’Affresco a Palazzo D’Oria sarà all’altezza delle opere esposte, e saprà valorizzarle come meritano, evidenziando anche quello che è lo spirito dell’esposizione, ossia quello di individuare documentare e far conoscere in modo diffuso i “segni” delle acque valligiane nella nostra storia, nelle nostre tradizioni, nella nostra vita. Ringrazio la Società Storica delle Valli di Lanzo, Oculus Digitale, l’Ars et Labor che con il contributo dei propri volontari ci permetterà di tenere aperta la mostra per quattro settimane, oltre al personale dell’Ufficio Cultura per il suo impegno nell’organizzazione logistica”.

