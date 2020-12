CIRIÈ. I Music scrivono a Babbo Natale e regalano uno special per i giorni di festa

Quella inviata lo scorso 8 dicembre dalla vice presidente e presentatrice dei Music 4.0, Chiara Novero al Santa Claus di Rovaniemi in Lapponia (uno dei domicili di riferimento del “signore in rosso” ), era una letterina portatrice di un’insolita richiesta natalizia. «Caro Babbo Natale, da [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti