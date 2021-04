CIRIÈ. “Ho 87 anni e non cammino ma nessuno viene a farmi il vaccino”

«A febbraio ho prenotato il vaccino dalla mia dottoressa. Dovevano venire a casa perché io non cammino, ma nessuno mi ha più fatto sapere nulla». Irma Onorante ha 87 anni, abita in via Parco a Ciriè. Non riesce più a camminare per alcuni problemi all’anca. «Dovevo farmi operare prima, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti