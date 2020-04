CIRIÈ. Grave lutto in città, si è spenta Franca Perino

Nonostante le restrizioni attuali, mercoledì scorso 22 aprile è corsa rapida la notizia che era mancata a Ciriè Franca Perino vedova Brizio Falletti di Castellazzo. A casa sua, seguita con amore dai figli Cristina, Andrea e Gabriele. Di 75 anni, da circa due aveva saputo della malattia, alla quale però non si era arresa. “Volitiva e attiva – ricorda la sorella Renata – Era la maggiore: voleva indirizzare, ma era anche generosa, pronta ad aiutare”.

Nata a Balangero, dopo aver lavorato presso il Cotonificio Valle Susa, era stata infermiera presso l’Eremo di Lanzo e poi all’Ospedale di Cirié. Qui aveva conosciuto il dottor Enrico Brizio, della nota e stimata famiglia cittadina: era fratello di Luigi, ingegnere direttore della Cartiera De Medici; Carlo, giornalista e direttore de Il Risveglio; GianPaolo, sindaco e Presidente della Regione Piemonte. S’incontrarono subito e si sposarono. Franca, licenziatasi dall’Ospedale, divenne la segretaria nell’ambulatorio del marito – anche medico di famiglia – sempre stando accanto ai figli nati nel frattempo. “La sua è stata scelta di vita, seguendoci fino all’ultimo, dedicata a noi ed aiutare i malati” dice la figlia Cristina. “Quando papà è mancato, lei ha indossato il suo camice, in servizio come volontaria per iniezioni”. “La Caritas era casa sua – dice il Responsabile diacono Carlo Mazucchelli – Era organizzatrice del servizio dell’ambulatorio, aperto dal lunedì al sabato, mattino e pomeriggio, ed ora chiuso per emergenza coronavirus. Coordinava i turni, con precisione, curando i rapporti: senza battibecchi tra i sei volontari, ancora oggi pronti e solleciti. Punto di riferimento, ascoltava problemi e difficoltà; cercava di consigliare, di aiutare. Con disponibilità, oltre l’orario, se necessario. Prima che venisse aperto l’Emporio solidale, preparava anche le borse con generi alimentari per distribuirle. I parenti ricordano la grande capacità lavorativa, il senso del fare bene, del sacrificio. Non voleva pesare su di noi, sulle nostre giornate: con cuore di mamma, di nonna contenta dei nipoti”.

Elena Ala

Commenti