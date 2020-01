CIRIÈ. Grandiosa chiusura dei festeggiamenti per la chiesa di San Giovanni

Chiusura singolare e grandiosa dei festeggiamenti per i 700 anni della Chiesa di San Giovanni Battista. Celebrazione siglata, venerdì 20 dicembre, dal Concerto tenuto dalla Cavour Symphony Orchestra e dal Gruppo vocale Eufoné. Inoltre è stata presentata la pubblicazione “San Giovanni Battista di Ciriè”, apporto a più mani su aspetti storici e artistici dell’edificio in sette secoli, su ricerche documentarie. Dopo i saluti del parroco don Alessio Toniolo, del sindaco Loredana Devietti, accanto al Presidente del Consiglio comunale Guido Bili, e a esponenti del Lions club, del Rotary e dell’”Ars et Labor”, applausi prolungati al giovane direttore Flavio Mattea– 20 anni- diplomando in flauto traversiere presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Coetanei o di poco più giovani gli orchestranti allievi del liceo classico e musicale Cavour di Torino. Tutti membri dell’Orchestra, autogestita e ideata da studenti dell’Istituto, con il Direttore tra i membri fondatori; liceo che ha visto il debutto con l’iniziativa “Torino adotta un monumento” nel 2018. Poi un sussseguirsi di presenze a festival, rassegne e celebrazioni. Nel concerto del 22 dicembre sono stati eseguiti, accanto a sinfonie di Mozart, Rossini, Schubert e Sostakovic, brani musicali da films famosi. Ennio Morricone, Williams e Anderson sono così risuonati per un pubblico che ha apprezzato impegno e bravura. Brano caratterizzante i giovani, alcuni anche prime parti, è stato l’”Inno del Liceo Cavour di Torino”, composto dal direttore.

Nella seconda parte alcuni brani sono stati eseguiti col Coro Eufoné, noto per la sua presenza- oltreché in importanti rassegne o sedi,in Italia o all’estero- in ricorrenze significative del nostro territorio. Due gruppi, due maestri in serata, due fratelli: Alberto (nel bis) e Flavio Mattea. “La collaborazione in varie espressioni”- ha detto don Alessio-”sottolinea la vivacità dell’arte. Rimarca la fede, filtrata in questo monumento”.

