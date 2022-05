CIRIE’. È di Ciriè una delle 5 classi chiamate a comporre la Giuria Popolare del Premio Nazionale GiovedìScienza, la competizione realizzata dall’Associazione CentroScienza Onlus che dal 2011 dà visibilità al lavoro di giovani ricercatrici e ricercatori italiani under 35 che con la loro attività contribuiscono allo sviluppo e all’innovazione nel nostro Paese.

Un’opportunità non solo per i ricercatori premiati ma anche per i ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia selezionati e chiamati a comporre la Giuria Popolare in occasione della competizione finale tenutasi il 24 maggio, a Torino.

Gli studenti, durante i mesi precedenti l’assegnazione del premio, hanno avuto l’occasione – unica in Italia – di partecipare ad un percorso didattico di formazione, condotto da CentroScienza Onlus, volto ad insegnare ai giovani l’importanza della divulgazione scientifica e i metodi più efficaci per comunicare la scienza in modo chiaro, semplice e diretto.

La 4° A scientifico del IIS Fermi Galilei di Ciriè è una delle classi coinvolte. Insieme con i compagni di tutta Italia, i ragazzi della scuola in provincia di Torino sono stati chiamati a valutare gli speech di presentazione dei ricercatori finalisti in gara per assegnare ai più meritevoli due premi:

Premio GiovedìScienza assegnato alla divulgazione, il vincitore riceve un premio in denaro pari a € 5.000 e sarà inserito nella programmazione della prossima edizione di GiovedìScienza (2022/2023), con una conferenza dedicata.

assegnato alla divulgazione, il vincitore riceve un premio in denaro pari a e sarà inserito nella programmazione della prossima edizione di GiovedìScienza (2022/2023), con una conferenza dedicata. Premio Speciale Elena Benaduce, dedicato a lavori di ricerca che si distinguano per avere ricadute dirette o importanti sul benessere delle persone e sulla qualità della vita. Il premio è stato assegnato a quello che, tra i dieci finalisti e a giudizio della giuria popolare, ha presentato il lavoro di ricerca che mostra più attenzione al benessere della persona o più direttamente può avere un impatto sul miglioramento della qualità della vita. Il vincitore riceverà un premio in denaro pari a € 3.000.

La professoressa Elisa Caudera dell’IIS Fermi-Galilei di Ciriè dichiara: “La mia classe è formata da 26 alunni molto interessati all’aspetto comunicativo già nelle nostre lezioni in classe, pertanto l’attività è stata colta dai ragazzi stessi con grande entusiasmo. L’attività di preparazione all’essere parte della giuria popolare è stata molto apprezzata dai ragazzi in quanto ha permesso loro di sviluppare o migliorare capacità comunicative che sicuramente saranno a loro utili in futuro. La visione di filmati di vecchie edizioni e sicuramente la competizione finale hanno permesso e permetteranno agli studenti di farsi un’idea sul mondo della ricerca e sui vari sbocchi che un’università può proporre”.

Durante le sue undici edizioni il Premio Nazionale GiovedìScienza ha coinvolto 619 candidati con le loro ricerche, 306 ricercatrici, 313 ricercatori. Sono state 60 le candidature pervenute per l’edizione 2022, di 31 ricercatrici e 29 ricercatori, provenienti dalle principali università e centri di ricerca italiani.

Commenti