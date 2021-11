CIRIÈ. Due settimane. In sole due settimane, appena quindici giorni, sono già circa 500 le firme raccolte per la pedonalizzazione di via Vittorio, cuore del centro storico della Città dei D’Oria.

La raccolta firme, lanciata dall’ex assessore Sergio Bertoli, dalla blogger Cinzia Somma e dalla commerciante di “Black Jack Uomo” Edy Pazzagli sta quindi trovando d’accordo i ciriacesi, anche se certamente non basteranno mezzo migliaio di firme per convincere il sindaco Loredana Devietti e la sua amministrazione a rendere definitivamente pedonale via Vittorio, al momento in [...]



