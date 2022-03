I ragazzi del Fermi-Galilei in prima linea per gli aiuti umanitari all’Ucraina.

Nei giorni scorsi i quattro rappresentanti di Istituto hanno promosso una raccolta di beni da mandare tramite il Sermig di Torino, al confine ucraino, dove si stanno affollando i profughi in fuga dalla guerra.

Martedì 8 marzo, un furgone carico di scatoloni è partito per la destinazione.

“La raccolta è andata molto bene – racconta Manuela Airaudi, una delle rappresentanti – è durata circa una settimana e la risposta da parte dei ragazzi è stata davvero grandiosa”.

